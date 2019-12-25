В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе и уехал

Водителю не понравилось, что дети дурили в автомобиле.

В Сочи выясняются детали инцидента, когда водитель высадил на трассе женщину с двумя детьми.

РИА Новости со ссылкой на представителя краевого главка МВД сообщает, что проверяются все обстоятельства инцидента, которые произошли на трассе между Геленджиком и Сочи. Водитель сервиса BlaBlaCar высадил из своего автомобиля женщину с двумя детьми и уехал.

Полиция уже связалась с водителем, который пояснил, что дети сильно дурили в машине, и он попросил мать утихомирить детей, но та не могла повлиять на их поведение, тогда он их и высадил в районе Лазаревского.

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