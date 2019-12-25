  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе и уехал
Сегодня, 12:20
128
MShaffter

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе и уехал

0 0

Водителю не понравилось, что дети дурили в автомобиле.

В Сочи выясняются детали инцидента, когда водитель высадил на трассе женщину с двумя детьми.

РИА Новости со ссылкой на представителя краевого главка МВД сообщает, что проверяются все обстоятельства инцидента, которые произошли на трассе между Геленджиком и Сочи. Водитель сервиса BlaBlaCar высадил из своего автомобиля женщину с двумя детьми и уехал.

Полиция уже связалась с водителем, который пояснил, что дети сильно дурили в машине, и он попросил мать утихомирить детей, но та не могла повлиять на их поведение, тогда он их и высадил в районе Лазаревского.

Фото:pixabay

Теги: блаблакар, новости кубани, новости сочи, опасность блабла
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии