Опубликовано видео нападения на сотрудников полиции в центре Москвы

СМИ сообщают, что нападавший мужчина скончался в больнице.

Накануне вечером мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции в Москве.

Вечером 23 августа мужчина, передвигаясь по переулку Сивцев Вражек, начал стрелять по сотрудникам полиции, которые находились при исполнении обязанностей. Полицейские обезвредили стрелявшего, открыв по нему ответный огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу, где ему оказывалась квалифицированная помощь.

В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили в соответствии с ФЗ "О полиции" табельное оружие. Злоумышленник обезоружен, и с ранением доставлен в медицинское учреждение города Москвы. Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь. СУ СК РФ по г.Москва

Следком по факту нападения возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Вскоре в СМИ появилась информация, что мужчина скончался от полученных ранений в больнице, несмотря на усилия врачей.

Стрелявший 30-летний выходец с Кавказа.

Видео: Следственный Комитет Российской Федерации