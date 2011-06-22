ФАС оценит затраты на перевозки картофеля, хлеба и сливочного масла

Служба запросила данные у "Магнита", "Пятерочки", "Дикси" и "Ашана".

Федеральная антимонопольная служба России проанализирует логистические данные популярных продовольственных товаров. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

В службе оценят влияние затрат на перевозку отдельных востребованных брендов сливочного масла, хлеба и всех товарных позиций картофеля на ценообразование указанной продукции для покупателей.

У поставщиков и торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Дикси" и "Ашан" запросили данные о порядке организации транспортировки, лицах, которые осуществляют транспортные услуги, а также об объемах перевозки и тарифах. В случае выявления признаков нарушений в ФАС примут соответствующие меры реагирования.

Ранее мы сообщали, что в ноябре стоимость килограмма свежих огурцов в магазинах Санкт-Петербурга увеличилась на 48%.

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