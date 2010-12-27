В петербургском метрополитене могут подскочить цены на жетоны

Проезд на метро может подорожать до 47 рублей, а поездка на наземном транспорте – до 42 рублей.

В понедельник, 27 августа, стало известно, что чиновники рассматривают несколько вариантов установления тарифов на проезд в 2019 году. Об этом сообщил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Так, согласно первому варианту развития событий стоимость не изменится. Однако, второй вариант предполагает, что проезд на метро может подорожать до 47 рублей, а поездка на наземном транспорте – до 42 рублей.

Отметим, что по данным транспортных ГУПов, себестоимость одной поездки в метро в следующем году составит 59,3 рубля. А это почти на 9 рублей больше, чем в 2018. Для того, чтобы стоимость жетонов оставалась прежней транспортным компаниям надо заплатить 937,8 млн рублей.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в Петербурге повысили зимой 2017 года. Тогда цены подскочитили с 40 до 45 рублей за поездку в метро.

Фото: ГУП Петербургский Метрополитен/ВК