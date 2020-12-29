В Петербурге в системообразующих организациях постепенно восстанавливается баланс устойчивости

Cистемообразующие организации Петербурга постепенно восстанавливаются баланс устойчивости. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Елин.
Важно, чтобы эти организации в условиях продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией работали четко, с максимальным портфелем заказов
Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга
Елин отметил, что в Петербурге каждый шестой трудоспособный горожанин работает на эти организации. В настоящий момент динамика восстановления выручки позитивная практически во всех отраслях.
Уточняется, что численность сотрудников остается неизменной.
Ранее мы сообщали о том, что Минкультуры отменило конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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