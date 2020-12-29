  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в системообразующих организациях постепенно восстанавливается баланс устойчивости
Сегодня, 13:22
36
IRINA_CHALKINA

В Петербурге в системообразующих организациях постепенно восстанавливается баланс устойчивости

0 0

Отрицательная динамика ряда показателей зафиксирована только на 4 процентах предприятий.

Cистемообразующие организации Петербурга постепенно восстанавливаются баланс устойчивости. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Елин.

Важно, чтобы эти организации в условиях продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией работали четко, с максимальным портфелем заказов

Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга

Елин отметил, что в Петербурге каждый шестой трудоспособный горожанин работает на эти организации. В настоящий момент динамика восстановления выручки позитивная практически во всех отраслях. 

Уточняется, что численность сотрудников остается неизменной.

Ранее мы сообщали о том, что Минкультуры отменило конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: евгений елин, ограничения, пандемия, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии