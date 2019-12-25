В Петербурге в пятницу ветер усилится до 24 метров в секунду

Спасатели призвали горожан обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения, деревья и дома с неустойчивой кровлей.

В пятницу, 11 сентября, в Петербурге продолжит бушевать стихия, которая нанесла немало урона городу 10 сентября. По прогнозам синоптиков, сегодня в Северной столице пройдут дожди. Порывы штормового ветра будут достигать 24 м/с.

Спасатели попросили горожан быть максимально осторожными и по возможности не покидать свои дома во время шторма. Необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балкона, закрыть окна, припарковать автомобили подальше от деревьев. Также стороной стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС совершили 140 выездов за день.

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