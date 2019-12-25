В Петербурге в понедельник утром пробки составили 3 балла

Заторы по состоянию на 7:30 утра замечены на проспекте Непокоренных и Свердловской набережной.

В понедельник, 29 июня, на петербургских дорогах Петербурге зафиксировано 3 балла пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Несмотря на практически пустые дороги, "красные" участки есть на Советском проспекте, Народной улице, улице Крыленко, проспекте Косыгина и Заневском проспекте.

Также на Москательном переулке, набережной Адмиралтейского канала, Тележной улице, улице Академика Павлова, 6-й Советской улице действуют ограничения движения.

Ранее мы сообщали о том, что лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу.

Фото:яндекс.карты