В Петербурге в честь Дня строителя наградили работников строительной отрасли

Профессиональный праздник работников строительной отрасли по традиции выпадает на второе воскресенье августа. В 2020 году День строителя будут праздновать 9 августа.

В Петербурге поздравили работников строительной отрасли с грядущим Днем строителя. Лучшим представителям этих профессий вручили почетные знаки. Награды получили строители, инженеры, плотники, геодезисты и другие специалисты отрасли. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Хочу всем пожелать и дальше достигать самых больших высот, успехов всем, счастья, здоровья. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь всегда вперед. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский отметил, что строители летом работают в зной, зимой при температуре до -25 градусов. И все равно каждый выполняет свои обязанности.

Некоторые награжденные признались, что получают искреннее удовольствие от своей профессии.

Профессиональный праздник работников строительной отрасли по традиции выпадает на второе воскресенье августа. В 2020 году День строителя будут праздновать 9 августа.

Застройщики Петербурга оценили выросшую стоимость выкупа жилья.

Видео: портал "Строительный Петербург"