Из-за нарушений в новогодние праздники закрыли 15 петербургских баров и ресторанов

В понедельник, 11 января, заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что за новогодние праздники из-за злостных нарушений закрылись 15 петербургских заведений.
С 30 декабря по 10 января специалисты выявили около 300 предприятий, которые могли нарушить новогодние коронавирусные ограничения. Из них подтвердилось 73 случая, были составлены протоколы. Лишь 15 предпринимателей оказались злостными нарушителями: заведения опечатали, деятельность приостановили. Также было составлено около 300 протоколов в отношении горожан, которые посещали эти заведения.
Ранее мы писали, что дебошир напал на журналистов во время ночного рейда по барам Петербурга.
Фото: Piter.TV
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