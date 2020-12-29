Из-за нарушений в новогодние праздники закрыли 15 петербургских баров и ресторанов

Специалисты выявили около трехсот потенциальных нарушителей, позже их число сократилось до 15.

В понедельник, 11 января, заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что за новогодние праздники из-за злостных нарушений закрылись 15 петербургских заведений.

С 30 декабря по 10 января специалисты выявили около 300 предприятий, которые могли нарушить новогодние коронавирусные ограничения. Из них подтвердилось 73 случая, были составлены протоколы. Лишь 15 предпринимателей оказались злостными нарушителями: заведения опечатали, деятельность приостановили. Также было составлено около 300 протоколов в отношении горожан, которые посещали эти заведения.

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Фото: Piter.TV