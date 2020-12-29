В Петербурге в праздники выросло количество пациентов с алкогольными психозами

Уровень госпитализаций в праздники вполне сравним с прошлым годом.

Наркологическая служба Петербурга отчиталась по работе в новогодние праздники. Об этом сообщила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

В этом году стало больше пациентов с алкогольными психозами Елена Куркова.

Известно, что за 10 дней наркологическая служба госпитализировала 234 пациента. Из них 80% употребляли алкоголь, но не соблюдали рекомендации по нормам. Также у 20% пациентов обнаружили патологию, которая связана с употреблением наркотиков.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный выстрелил в лицо петербуржцу на улице Замшина после просьбы закурить.

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