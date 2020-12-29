Неизвестный выстрелил в лицо петербуржцу на улице Замшина после просьбы закурить

Мужчину госпитализировали с огнестрельным непроникающим ранением правой орбиты.

Неизвестный выстрелил в петербуржца на улице Замшина после просьбы закурить. После этого потерпевший обратился к медикам, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Со слов мужчины, 9-го января он был в гостях у друга. Сам 32-летний пострадавший проживает на Сестрорецкой улице. После того, как гражданин вышел из гостей, на улице к нему подошел неизвестный и попросил закурить. Злоумышленник выстрелил ему в лицо и скрылся, ничего не похитил. Конфликта между ними не было.

Петербуржец самостоятельно добрался до дома своей знакомой на улице Подвойского, откуда и вызвал "скорую". Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу. С агрессором он не знаком.

Фото: Piter.TV