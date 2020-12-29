Мужчина убил своего собутыльника ударом в сердце в Красносельском районе

Подозреваемого задержали по горячим следам.

Мужчина получил ножевое ранение в сердце во время распития спиртных напитков со своим знакомым в коммунальной квартире на Придорожной аллее. Подозреваемого задержали и утром 11-го января поместили в изолятор временного содержания. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о случившемся в доме №15 поступило утром 10-го января. Сразу же после этого полиция задержала 24-летнего мужчину. Он проживал в квартире, в которой произошло преступление. Было установлено, что злоумышленник ударил ножом потерпевшего во время внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный администратор автомойки решил покататься на автомобиле своего клиента в Петербурге.

Фото: Piter.TV