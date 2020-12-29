Пьяный администратор автомойки решил покататься на автомобиле своего клиента в Петербурге

Местоположение машины удалось установить.

Петербуржец приехал забрать свою машину с мойки на Таллинском шоссе, но иномарки там не оказалось. Ее угнал администратор автомойки, который за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от потерпевшего в экстренные службы поступило вечером 9-го января. "Вольво" пропал в этот же день, сумма ущерба составила 750 тыс. рублей.

Полицейским удалось найти машину. Судя по всему, злоумышленник покатался и вернулся на ней обратно к дома №159 по Таллинскому шоссе. За рулем находился 23-летний администратор. В отношении него составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Также возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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