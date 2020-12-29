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Пьяный администратор автомойки решил покататься на автомобиле своего клиента в Петербурге
Сегодня, 9:34
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nadezhda_sib

Пьяный администратор автомойки решил покататься на автомобиле своего клиента в Петербурге

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Местоположение машины удалось установить.

Петербуржец приехал забрать свою машину с мойки на Таллинском шоссе, но иномарки там не оказалось. Ее угнал администратор автомойки, который за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Сообщение от потерпевшего в экстренные службы поступило вечером 9-го января. "Вольво" пропал в этот же день, сумма ущерба составила 750 тыс. рублей. 

Полицейским удалось найти машину. Судя по всему, злоумышленник покатался и вернулся на ней обратно к дома №159 по Таллинскому шоссе. За рулем находился 23-летний администратор. В отношении него составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Также возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: pixabay.com

 

Теги: автомойка, нетрезвое вождение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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