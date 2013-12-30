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В Приморском районе демонтируют автомойку. Ее просили съехать 4 года назад

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Конструкцию приходится демонтировать принудительно.

На Богатырском проспекте около набережной Черной речки демонтируют автомойку площадью 312 кв. метров. Территорию собираются благоустроить. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Земельный участок был занят незаконно, так как договор аренды был расторгнут еще в 2018 году. Территория принадлежит городу. Когда участок еще был в аренде, землепользователь выходил за пределы разрешенной площади. Кроме того, он нарушал законодательство в области охраны окружающей среды. 

Так как автомойка оставалась на месте долгое время, выселять ее решили принудительно. 

Видео и фото: ККИ 

Теги: автомойка, земельный участок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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