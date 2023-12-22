В ХМАО локализовали пожар на автомойке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовали пожар на автомойке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел сегодня, 11 марта. Поступило сообщение о возгорании в здании станции технического обслуживания. Площадь огня составила 300 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли. В тушении пожара участвовали 36 специалистов и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске загорелись два частных дома.
Видео: МЧС России
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