В ХМАО локализовали пожар на автомойке

В тушении огня участвовали 36 специалистов и 10 единиц техники.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовали пожар на автомойке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел сегодня, 11 марта. Поступило сообщение о возгорании в здании станции технического обслуживания. Площадь огня составила 300 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли. В тушении пожара участвовали 36 специалистов и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске загорелись два частных дома.

Видео: МЧС России