В Петербурге полицейские поймали активистов, втянувших автомобилистов в протест по поправкам в Конституцию

Молодые люди призывали сигналить, если водители оказывались против поправок.

Пятеро молодых петербуржцев оказались в полиции из-за акции на Московском проспекте. Как сообщило ИА "Агентство журналистских расследований", 23 июня юношей увезли в отдел инспекторы ДПС.

Как выяснилось, активисты устроились у трамвайных путей с табличкой "Посигналь, если против поправок", чем втянули в своеобразный протест проезжающих мимо автомобилистов. Отмечается, что акцию могло проводить общественное движение "Левый фронт", подобные призывы посигналить уже были во Владимире и Казани.

В полиции в отношении молодых людей составили административные протоколы по статье о несоблюдении ограничительных мер в период пандемии.

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Фото: Piter.TV