В Петербурге полицейские поймали активистов, втянувших автомобилистов в протест по поправкам в Конституцию

Пятеро молодых петербуржцев оказались в полиции из-за акции на Московском проспекте. Как сообщило ИА "Агентство журналистских расследований", 23 июня юношей увезли в отдел инспекторы ДПС.
Как выяснилось, активисты устроились у трамвайных путей с табличкой "Посигналь, если против поправок", чем втянули в своеобразный протест проезжающих мимо автомобилистов. Отмечается, что акцию могло проводить общественное движение "Левый фронт", подобные призывы посигналить уже были во Владимире и Казани.
В полиции в отношении молодых людей составили административные протоколы по статье о несоблюдении ограничительных мер в период пандемии.
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге центр "Э" пришел в типографию за листовками против "Вечного Путина".
Фото: Piter.TV
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