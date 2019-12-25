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В Петербурге центр "Э" пришел в типографию за листовками против "Вечного Путина"
Сегодня, 19:01
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fvbykov

В Петербурге центр "Э" пришел в типографию за листовками против "Вечного Путина"

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Теперь задержаны уже трое активистов.

Число активистов, задержанных из-за производства листовок, призывающих голосовать против поправок в Конституцию РФ, достигло трех человек. Кроме того, санкции настигли сотрудников типографии на улице Коли Томчака в Петербурге.

Как сообщил портал "Фонтанка" 24 июня, сотрудники центра "Э" изъяли отпечатанную агитацию, на которых было написано "Не дай себя обмануть", "НЕТ" и "Вечное правление Путина?". Печатная продукция отправлена на лингвистическое исследование в СПбГУ. Активисты могут получить штрафы от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержаны московские активисты с листовками против поправок в Конституцию. Мужчины расклеивали агитматериалы на набережной Фонтанки.

Фото: Piter.tv

Теги: активисты, поправки в конституцию, протест, центр э
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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