В Петербурге в поддержку Путина собрали около 7,5 тыс. подписей

В петербургском штабе президента рассказали, что собрали подписей больше нормы.

6 февраля действующий президент России Владимир Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы 18 марта. Всего самовыдвиженец предоставил 314 837 подписей от всех регионов страны.

Piter.tv связался с петербургским штабом Путина и постарался выяснить, сколько петербуржцев отдали свои подписи в поддержку нынешнего президента РФ. По информации организации, в городе на Неве было собрано более 7,5 тыс. подписей. Однако точную цифру представители штаба назвать не смогли.

Также известно, что по городу работало 20 пунктов для сбора подписей. Стоит отметить, что по закону каждый регион может предоставить не более 7,5 тыс. подписей.

Ранее Piter.tv сообщал, что Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом в президенты.