Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом в президенты

Владимир Путин сдал 314 837 подписей для регистрации в кандидаты в президенты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. Отмечается, что он - третий официально зарегистрированный кандидат после Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). Напомним, что Путин баллотируется как самовыдвиженец.

Член ЦИК Александр Клюкин заявил, что в ходе проверки 232 подписи из 314 тысячи признали недействительными. Всего сданных 314 837 подписей. Также отмечается, что недостоверных документов не обнаружилось.

Напомним, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

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