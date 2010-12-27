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Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом в президенты
Сегодня, 12:20
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Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом в президенты

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Владимир Путин сдал 314 837 подписей для регистрации в кандидаты в президенты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. Отмечается, что он - третий официально зарегистрированный кандидат после Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). Напомним, что Путин баллотируется как самовыдвиженец.

Член ЦИК Александр Клюкин заявил, что в ходе проверки 232 подписи из 314 тысячи признали недействительными. Всего сданных 314 837 подписей. Также отмечается, что недостоверных документов не обнаружилось.  

Напомним, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. 

Фото: Pixabay

 

Теги: выборы 2018 , кандидаты в президенты 2018 , путин зарегистрирован кандидатом в президенты
Категории: Лента новостей Новости России Картина дня

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