Стало известно, за что глав избиркомов Петербурга лишили премии

СМИ сообщили, что работники избирательной системы Санкт-Петербурга не получат премии за работу на президентских выборах.

ЦИК РФ оставил своих сотрудников в Санкт-Петербурге и Севастополе без премий за работу на выборах президента РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на внутреннюю документацию Центральной избирательной комиссии. Во всех остальных регионах, по данным журналистов, соответствующие вознаграждения были выданы. Их провели по статье "дополнительная выплата за работу по подготовке и проведению президентских выборов для региональных избиркомов".

В СМИ уже появились предположения, с чем может быть связана эта карательная мера. По мнению "Фонтанки", Элла Памфилова осталась недовольна работой глав избиркомов в Санкт-Петербурге. Издание связывает решение ЦИК РФ с тем, что в Северной столице обнаружили рекордное число открепившихся от своего участка более 1 раза. "Фонтанка" напомнила об обещании Эллы Памфиловой "сделать оргвыводы, если ситуация не изменится".

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии пока что не подтвердили информацию об отмене премиальных.

Фото: ЦИК РФ