Юрий Быков: не одобряю лозунг "мне стыдно, что я русский"

Вчера режиссер встретился со студентами СПбГУ и ответил на самые неожиданные вопросы учащихся. Так как встреча проходила в день выборов, студенты не могли не узнать, что думает на этот счет Юрий Быков.

Когда в стенах СПБГУ прозвучал вопрос о выборах, Юрий Быков высказал свое мнение об этом событии. На вопросы любопытных студентов о том, за кого же режиссер поставил галочку в предвыборном участке, он отвечать не стал. Режиссер объяснил, что по закону РФ не имеет права на агитацию в публичных местах. Но свое мнение по-поводу ситуации в стране все же озвучил.

Невнимание к медицине, культуре, образованию, социальной среде... Нельзя все строить только на жесткой силе. В конце концов, очень многое может развалиться и пострадать. Поэтому, возвращаясь к главному, мне кажется, что правды нет ни на той, ни на другой стороне. Я убежден, что нашей элите нужно уважительно относиться к народу, пусть даже не самому совершенному. Брезгливое и надменное отношение порождает только ненависть народа к элите.

Юрий Быков считает, что правящей элите нужно иметь смелость и терпение для работы с самими озлобленными и несовершенными людьми. Режиссер уверен: это даст положительные результаты. Также Быков отметил важность осознания людьми своих исторических корней.

Человек без корней превращается в машину для потребления. Я не уверен, что Англия или Америка не строят свое общество по принципу патриотизма. Наоборот, они очень серьезные патриоты. Посмотрите их последнюю картину «Темные времена». Что, они не любят свою историю или своих героев?

Юрий Быков еще раз отметил, что либералы должны быть в любой стране и, что он не призывает отказываться от понятия Родины. Режиссер добавил, что нужно пытаться сохранить лучшее, что было в понятиях патриотизма.

Видео: Piter.TV

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