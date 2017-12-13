В Петербурге угнали две иномарки на 11 миллионов

Полиция устанавливает связь между происшествиями.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют загадочное исчезновение двух дорогостоящих иномарок. По информации пресс-службы ведомства, общая стоимость ущерба оценивается более чем в 11 млн рублей.

Известно, что оба угона произошли в минувший понедельник. Рано утром в полицию обратился житель Красносельского района, который заявил, что оставил свое авто около спортивного клуба. Когда 30-летний автовладелец вернулся, "Лексуса" стоимостью 6,5 млн рублей уже не было.

Немного позднее в полицию Невского района обратился 54-летний петербуржец. Мужчина заявил, что у него пропал автомобиль "Вольво" с прицепом за 4,8 млн рублей, который он оставил на парковке торгового центра на Дальневосточном проспекте.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Оперативники разыскивают злоумышленников.

Напомним, ранее Piterr.tv сообщал, что на Большом Сампсониевском вор украл из иномарки 400 тысяч рублей, пока водитель ждал "зеленого".