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На Большом Сампсониевском вор украл из иномарки 400 тысяч рублей, пока водитель ждал "зеленого"
Сегодня, 10:16
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lesjasap
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На Большом Сампсониевском вор украл из иномарки 400 тысяч рублей, пока водитель ждал "зеленого"

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Хитрый грабитель украл деньги у водителя, соблюдающего ПДД.

В Выборгском районе водитель лишился 400 тысяч рублей из-за остановки на “красный” сигнал светофора. наглый грабитель в суматохе открыл дверцу машины и вытащил оттуда сумку с крупной суммой. Позже выяснилось, что деньги принадлежали бизнесмену.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Известно, что пока автомобилист ждал разрешающий проезд сигнал светофора, вор решил не упускать шанса обогатиться. Хитрый и молниеносный план сработал. Он разбил стекло в иномарке и схватил первый попавшийся предмет: сумку. После этого преступник сел в “БМВ” и уехал по направлению к “Озеркам”.

В результате действий злоумышленника пострадал 35-летний предприниматель. Примечательно, что похищение денежных средств произошло около здания районной администрации на Большом Сампсониевском проспекте. Делом занимаются правоохранительные органы.
 

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Теги: кража , ограбление , пдд , светофор
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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