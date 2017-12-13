На Большом Сампсониевском вор украл из иномарки 400 тысяч рублей, пока водитель ждал "зеленого"

Хитрый грабитель украл деньги у водителя, соблюдающего ПДД.

В Выборгском районе водитель лишился 400 тысяч рублей из-за остановки на “красный” сигнал светофора. наглый грабитель в суматохе открыл дверцу машины и вытащил оттуда сумку с крупной суммой. Позже выяснилось, что деньги принадлежали бизнесмену.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Известно, что пока автомобилист ждал разрешающий проезд сигнал светофора, вор решил не упускать шанса обогатиться. Хитрый и молниеносный план сработал. Он разбил стекло в иномарке и схватил первый попавшийся предмет: сумку. После этого преступник сел в “БМВ” и уехал по направлению к “Озеркам”.

В результате действий злоумышленника пострадал 35-летний предприниматель. Примечательно, что похищение денежных средств произошло около здания районной администрации на Большом Сампсониевском проспекте. Делом занимаются правоохранительные органы.

