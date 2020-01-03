Петербургскую банду угонщиков задержали в Выборгском районе

В пятницу, 17 июня, в Выборгском районе Петербурга задержали троих участников банды, которая занимается угоном иномарок. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Участниками преступной группы оказались рецидивисты 31, 32 и 35 лет: уроженцы Пензенской, Ленинградской и Владимирской областей. Правоохранители также нашли гараж, который оборудовали системой глушения сигналов мобильной связи, там находился один из похищенных автомобилей. Гараж нашли в посёлке Заходское Красносельского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.
В ходе обыска нашли и изъяли специальное техническое устройство, предназначенное для доступа в салон и запуска двигателей автомобилей, шесть устройств глушения GSM-сигналов и семь комплектов автомобильных номеров. Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим похожим преступлениям.
Ранее мы писали, что ФСБ накрыла банду, торговавшую марихуаной в Петербурге и Ленобласти. Было изъято более 500 граммов наркотиков, более 50 кустов и 120 саженцев наркотических растений.
Фото: Piter.tv
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