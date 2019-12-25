ФСБ накрыла банду, торговавшую марихуаной в Петербурге и Ленобласти

Было изъято более 500 граммов наркотиков, более 50 кустов и 120 саженцев наркотических растений.

ФСБ задержала группу наркоторговцев, подозреваемых в культивировании, производстве и сбыте наркосодержащих растений и наркотиков на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Было изъято более 500 граммов наркотиков, более 50 кустов и 120 саженцев наркотических растений. Также сотрудники ФСБ изъяли оборудование, необходимое для культивации и производства наркотических средств.

Проводится дальнейшее расследование.

На прошлой неделе балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина.

Фото: пресс-служба управления ФСБ РФ