ФСБ накрыла банду, торговавшую марихуаной в Петербурге и Ленобласти

ФСБ задержала группу наркоторговцев, подозреваемых в культивировании, производстве и сбыте наркосодержащих растений и наркотиков на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Было изъято более 500 граммов наркотиков, более 50 кустов и 120 саженцев наркотических растений. Также сотрудники ФСБ изъяли оборудование, необходимое для культивации и производства наркотических средств.
Проводится дальнейшее расследование.
На прошлой неделе балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина.
Фото: пресс-служба управления ФСБ РФ
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