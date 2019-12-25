В Петербурге в ночь на пятницу разведут шесть мостов

Разводки пройдут с 1.30 до 4.30 и с 2.00 до 5.45.

В ночь на пятницу, 3 апреля, в Петербурге снова пройдет технологическая разводка мостов. На этот раз по графику разойдутся шесть мостов сразу, сообщили в пресс-службе городского "Мостотреста".

С 1.30 до 4.30 пройдут работы на Кантемировском мосту, с 2.00 до 5.45 разведется Володарский, и по графику остальные четыре моста – Дворцовый, Литейный, Биржевой и Большеохтинский.

Ранее мы рассказывали, что Генпрокуратура заинтересовалась обрушением Славянского моста.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"