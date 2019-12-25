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Генпрокуратура заинтересовалась обрушением Славянского моста
Сегодня, 21:25
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Генпрокуратура заинтересовалась обрушением Славянского моста

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Инцидент произошел 15 марта.

Генеральный прокуратура проведет проверку по факту обрушения Славянского моста в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты проведут проверку сведений об обрушении асфальта и дадут оценку его технического состояния.

При наличии оснований будут предприняты меры, чтобы не допустить в будущем такого инцидента.

Напомним, 15 марта на Славянском мосту на тротуаре образовалась "яма". Спустя несколько дней, 17 марта, сотрудники "Мостотреста" завершили ремонтные работы. 

По предварительным данным, обрушение произошла из-за подмыва грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которое проходит недалеко от моста. При этом собственник на данный момент не установлен. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что капитальный ремонт пройдет на Невском путепроводе. 

Фото: mostotrest-spb.ru

Теги: славянский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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