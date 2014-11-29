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В Петербурге в ночь на 28 октября выпадет снег
Вчера, 21:55
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В Петербурге в ночь на 28 октября выпадет снег

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Однако к концу месяца циклон принесет тепло в город.

На выходных, 28 и 29 октября, в Петербурге снег выпадет и не будет таять. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале в четверг, 26 октября.

По словам специалиста, 27 октября характер погоды в регионе сохранится – на синоптическую ситуацию будет влиять антициклон. Ожидаются холод и ветер, а к вечеру к Северной столице подойдут осадки.

В выходные дни надо настраиваться на зимнюю погоду, так как снег, который придет к нам, уже таять не будет. Количество осадков хотя и небольшое, но на земле 1-2 см может остаться.

Александр Колесов, синоптик 

Однако синоптик отметил и то, что к концу месяца циклон принесет тепло в город. В начале следующей недели, с 30 октября, воздух прогреется до +6…+8 градусов. 

Ранее на Piter.TV: в субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки.

Фото: Piter.TV

Теги: когда выпадет снег, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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