В субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки

Несмотря на холод, в течение дня погода будет солнечной.

В субботу, 20 октября, погоду в Ленинградской области определит антициклон, который принесёт в регион плотную воздушную массу. В ночное время ожидаются заморозки с образованием гололёда. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Несмотря на холод, в течение дня погода будет солнечной, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся -1 до -6 градусов, в ряде районов температура понизится до -8. В светлое время суток произойдёт повышение в диапазоне от +1 до +6.

Порывы восточного ветра составят 3-8 м/c. Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы сообщили о том, что гребень скандинавского антициклона не улучшит погоду в Петербурге 20 октября.

Фото: Pxhere; МЧС