Гребень скандинавского антициклона не улучшит погоду в Петербурге 20 октября

Из-за соседства города с Ладожским озером, ветры северо-восточных направлений принесут кратковременные осадки.

В пятницу, 20 октября, атмосферу над Петербургом займёт гребень скандинавского антициклона. Однако из-за соседства города с Ладожским озером, ветры северо-восточных направлений принесут кратковременные осадки. Об этом сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В регионе установится облачная с прояснениями погода. Также петербуржцам стоит запастись зонтами из-за мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут +3…+5°, по Ленобласти +1…+6°.

Порывы северо-восточного ветра составят 5–10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV