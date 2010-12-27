Фрагменты тел направили в морг для проведения экспертизы.

Во вторник, 24 сентября, во Фрунзенском районе на мусорной свалке нашли останки обгоревших тел. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Петербуржы обратили внимание на возгорание под Грааповским мостом на Днепропетровской улице. Как оказалось, загорелась свалка. На место прибыли пожарные. После того, как они потушили мусор, среди завалов они обнаружили обгоревшие человеческие останки. По предварительным данным, сгорели два человека.

Фрагменты направлены в морг для экспертизы. Личность погибших устанавливается.

Правоохранители расследуют это дело.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургской больнице 9-месячного малыша положили в холодном коридоре.

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