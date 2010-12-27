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В петербургской больнице 9-месячного малыша положили в холодном коридоре
Сегодня, 17:11
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IRINA_CHALKINA

В петербургской больнице 9-месячного малыша положили в холодном коридоре

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Из-за этого у ребенка ухудшилось самочувствие.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в Детской больнице № 34, 9-месячного ребенка "положили" вместе с мамой в холодном коридоре. Об этом сообщает сообщает "Доктор Питер".

По словам врачей, мест в больнице не было. Ребенка экстренно госпитализировали с высокой температурой и кашлем. Врачи соорудили маме и ребенку кровать из скамеек. Родители малыша утверждают, что из-за этого у ребенка ухудшилось самочувствие. Глава семейство заявил, что при этом он обнаружил в больнице палату № 14, где было 4 свободных места. Врачи заявили, что эта палата предназначена для выздоравливающих детей. 

Палата № 14 предназначена для выздоравливающих детей, помещать в неё вновь поступивших „острых" пациентов было нельзя — там оставался приготовленный к выписке мальчик

сказано в сообщении 

Также в больнице заявили, что ребенку в коридоре ничего не угрожало, туда давно пришло тепло.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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