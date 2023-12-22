В Петербурге в массовом ДТП с автобусом погиб 20-летний водитель "легковушки"

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Вечером 9 марта у дома 13 по Санкт-Петербургскому шоссе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель "ВАЗ 2107". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель "ВАЗ", двигаясь от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя на правом закруглении дороги, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Hyundai ix35, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, автобусом "Волгабас" под управлением 61-летнего водителя и машиной DFM S30. Последнюю вела 23-летняя девушка.

В результате аварии водитель "ВАЗ" получил травмы, от которых впоследствии скончался. Управлявшую Hyundai ix35 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти