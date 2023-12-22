В Петербурге в массовом ДТП с автобусом погиб 20-летний водитель "легковушки"

Вечером 9 марта у дома 13 по Санкт-Петербургскому шоссе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель "ВАЗ 2107". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Водитель "ВАЗ", двигаясь от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя на правом закруглении дороги, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Hyundai ix35, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, автобусом "Волгабас" под управлением 61-летнего водителя и машиной DFM S30. Последнюю вела 23-летняя девушка.
В результате аварии водитель "ВАЗ" получил травмы, от которых впоследствии скончался. Управлявшую Hyundai ix35 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
Ранее на Piter.TV: во Всеволожске таксист устроил смертельную аварию.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все