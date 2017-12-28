В Петербурге в магазинах "Перекресток" демонтировали камеры хранения

Руководители продуктовых магазинов усилили меры безопасности.

Как сообщили очевидцы, во всех сетевых магазинах “Перекресток” в Петербурге днем 28 декабря убраны камеры хранения. В этом лично смог убедиться корреспондент Piter.tv. Демонтаж ящиков произошел из-за вчерашнего взрыва на Кондратьевском проспекте

Отмечается, что в продуктовых заведениях X5 Retail Group усилены меры безопасности. Охрану увеличили также в магазинах “Дикси”.

По информации от сотрудников, камеры хранения во многих помещения демонтировали еще ночью. Сейчас они ожидают перевозки на склад компании.