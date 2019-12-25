В Петербурге в мае собрали более 8 килограммов ртути

С 25 по 31 мая специалисты ГУП "Экострой" 28 раз выезжали на аварийные вызовы и плановые обследования после ликвидации аварий.

За прошедшую неделю в Петербурге собрали 509 килограмм нефтесодержащих и 82,7 килограмма ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

С 25 по 31 мая специалисты ГУП "Экострой" 28 раз выезжали на аварийные вызовы и плановые обследования после ликвидации аварий. Помимо нефтесодержащих и ртутьсодержащих отходов было утилизировано 318 лампочек и 5 килограммов неизвестного вещества белого цвета

Также сотрудники СПб ГУП "Экострой" и ГУП "Пиларн" ликвидировали аварийную ситуацию в Шушарах. Там произошёл разлив нефтепродуктов в канаву, вывезено 500 килограммов нефтесодержащих отходов.

Также аварийные службы продолжают работы в акватории реки Черной, там собрано еще 150 килограмм нефтесодержащей смеси.

Всего за май из города было вывезено 8,7 килограмма ртути и 3835 килограмм нефтеводяной смеси.

Дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга