Профессора СПбГУ нашли застреленным в квартире на 2-м Муринском

78-летний ученый страдал онкологией.

Днем в пятницу, 13 ноября, в полицию Петербурга сообщили о застрелившемся в квартире на 2-м Муринском проспекте мужчине. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, погибшим оказался 78-летний профессор СПбГУ Александр Дриккер.

У мужчины оказалась прострелена голова, рядом с телом нашли пистолет "ТТ", пять патронов и предсмертные записки. Известно, что профессор страдал от онкологического заболевания.

Российский физик, музеолог и культуролог, доктор культурологических наук Александр Дриккер не дожил месяц до своего дня рождения. Профессор преподавал в институте философии СПбГУ, работал также в Государственном Русском музее в секторе создания и сопровождения баз данных.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге умер разработавший генплан Хошимина архитектор Юрий Курбатов.

Фото: Piter.TV