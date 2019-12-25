В Петербурге умер разработавший генплан Хошимина архитектор Юрий Курбатов

Неделю назад он перестал ходить.

В Петербурге в возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский архитектор Юрий Курбатов. Об этом сообщила его дочь Зинаида Курбатова в Facebook.

"Мой добрый папа. Юрий Иванович Курбатов (27.12.1934 — 10.11.2020). Архитектор, доктор, профессор, член-корр, преподаватель. И просто добрый человек", - написала женщина в социальной сети.

О смерти архитектора Курбатова также сообщила его внучка Вера Курбатова. Точные причины смерти она не назвала. Однако сказала, что неделю назад дедушка перестал ходить.

В 1960 году Юрий Курбатов окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. После он занимался разработкой генпланов различных городов. Его самой известной работой является генплан города Хошимин во Вьетнаме.

Кроме того, архитектор разрабатывал проекты реконструкции исторический улиц Петербурга. В частности, кварталов Большой и Малой Охты, а также кварталов по Старо-Петергофскому проспекту.

Также Курбатов преподавал в Институте имени Репина, ЛВХПУ имени В. И. Мухиной и в СПбГАСУ. За годы преподавательской деятельности он участвовал в подготовке более 300 архитекторов. Является участником около 50 научных конференций, автором более 200 опубликованных работ.

Ранее мы писали, что скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин.

Фото: Facebook / Зинаида Курбатова