Скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин

Он скончался после тяжелой болезни в 91 год.

После тяжелой болезни в возрасте 91 года ушел из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова – Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин.

Тренерской работой Москвин занялся сразу после завершения своей спортивной карьеры, он выступал в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954). Игорь Борисович был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами, участвовал в чемпионате Европы 1956 года.

До последнего времени Игорь Москвин был полностью погружен в фигурное катание, жил своей работой, постоянно приезжал на каток, помогал и консультировал спортсменов, тренеров.

Ранее в Петербурге скончался Герой Советского Союза Михаил Ашик.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России