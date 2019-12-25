В Петербурге в июне ввели восемь жилых домов

В июне 2019-го года их было на два больше.

Пандемия не сказалась на строительстве жилых комплексов в Петербурге. Госстройнадзор города выдал разрешения на эксплуатацию 8 многоквартирных домов.

В прошлом году в июне было выдано 10 разрешений. При этом в 2020 общая площадь построенных домов почти в два раза больше прошлогоднего показателя и составляет 409 тысяч квадратных метров.

В этом году в эксплуатацию ввели жилые комплексы на улице Генерала Кравченко, Пулковской улице, набережной реки Каменке, Студенческой улице, Коломяжском проспекте, Кушелевской дороге, Аптекарском проспекте и Гладышевском проспекте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Заставской улице продолжается строительство школы на 825 мест.

Фото: Piter.TV