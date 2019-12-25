На Заставской улице продолжается строительство школы на 825 мест

Здание достроят ко второму кварталу 2021 года.

На Заставской улице в Московском районе Петербурга строят новую школу в ЖК "Московские ворота". Как сообщили в пресс-службе районной администрации, работы ведет компания "Эталон ЛенСпецСМУ".

На данный момент рабочие возводят монолитный каркас, монтируют внутренние и наружные инженерные сети и начали укладку наружных стен. Работы, заверил подрядчик, идут в соответствии с графиком. Школу заложили в 2019 году в честь 100-летия Московского района, завершить строительство планируют во втором квартале 2021 года. Четырехэтажное здание составит свыше 18 тысяч квадратных метров по площади и вместит 825 учеников. В школе появятся компьютерные классы, лаборантские, мастерские, кабинеты для кружков и продлёнки, а также спортивные и актовый залы, бассейн и столовая с полным технологическим циклом.

Ранее мы рассказывали, что в Мурино ввели в эксплуатацию детский сад на 80 мест.

Фото: пресс-служба администрации Московского района