В Петербурге в июне ожидаются дожди и до +25 градусов

Среднемесячная температура в июне составит 15,6 градуса.

Петербургские синоптики ожидают теплый июнь, несмотря на зафиксированную аномально низкую температуру в мае. По словам главного синоптика города Александра Колесова, среднемесячная температура в июне составит 15,6 градуса, что является нормой.

В мае при этом температура была на 1 градус ниже нормы. Последний раз такая же весна была в 2017 году, тогда среднесуточная температура опустилась ниже нормы на 1,5 градуса. В этом году в мае было холодно даже в третьей декаде месяца.

В июне синоптик ожидает температурную норму. Днем будет +16..+21 градус, ночью +11..+16 градусов. При этом ожидается превышение осадков – на 80-120% от нормы. В первые дни июня будет прохладно из-за антициклона, но затем в отдельные дни будет до +23..+25 градусов. Во второй декаде июня будет прохладнее, а также ожидаются грозы и ливни.

В субботу в Петербурге ожидается +20.

Фото: Piter.TV