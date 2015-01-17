В эти выходные в Петербурге выпадет четверть месячной нормы осадков

Петербуржцев ждут дождливые выходные.

Сегодня, 7 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт с юга. Петербуржцам стоит ждать сильные дожди, которые принесут до 15-20 мм осадков – почти четверть месячной нормы августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Днем температура воздуха в Петербурге прогреется до +18…+20 градусов, в Ленобласти – до +16…+21 градусов. На протяжении всего дня атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье, 8 августа, в городе пройдут небольшие дожди, а вот понедельник и вторник пройдет без осадков. Температура воздуха составит +22…+24 градусов.

Ранее мы писали, что "Водоканал" готовится к дождливым выходным в Петербурге.

Фото: pexels.com