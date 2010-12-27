В Петербурге в 2019 году побывает 1,3 млн туристов из Китая

В 2018 году в Петербурге побывал миллион китайских туристов.

По итогам этого года ожидается, что Петербург посетят 1,3 миллиона туристов из КНР. В 2018 году в Петербурге побывал миллион туристов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал врио Генерального консула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

Петербург обладает огромной притягательной силой. Чжан Вэй

Чжан Вэй отметил, что петербуржцам, возможно, кажется, что в городе на Неве очень много китайцев, но для Китайской республики это цифра совсем незначительная. Например, Сингапур в два раза меньше Петербурга, но каждый год его посещают четыре миллиона китайцев. Всего за границу выезжают 150 млн китайских туристов.

Ранее были названы десять российских курортов для отдыха с детьми в сентябре.

Фото: Piter.TV