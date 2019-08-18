Названы десять российских курортов для отдыха с детьми в сентябре

В список попали восемь крымских городов и три курорта из Краснодарского края.

Эксперты Tvil.ru составили Топ-10 популярных курортов для отдыха с детьми с 1 по 30 сентября. В список попали восемь крымских городов и три курорта из Краснодарского края.

Анализ показал, что лучшими курортами для отдыха в Республике Крым стали Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, а в Краснодарском крае - Сочи, Анапа и Геленджик

Отмечается, что туристы предпочитают отдыхать в период от 10 до 13 ночей. В среднем на аренду жилья они тратят от 2-3,5 тысяч рублей в сутки.

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