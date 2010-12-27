Синоптик призвал жителей Петербурга "ловить лето"

Теплая погода продержится в городе на Неве минимум до четверга.

Специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус призвал петербуржцев наслаждаться теплой погодой. В своих социальных сетях он разместил пост с прогнозом погоды, который начал с фразы "Петербуржцы, ловите лето!".

Леус написал, что в субботу в Северной столице температура воздуха прогреется до +23…+25°. Скорость ветра составит 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, осадков также не ожидается. В воскресенье также стоит ждать похожую картины.

Отметим, что теплая погода продержится в городе на Неве и в начале рабочей недели. Дожди вернуться в Петербург не раньше четверга.

Фото: открытые источники