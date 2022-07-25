В Петербурге в двух районах ограничат движение с 16 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 16 ноября

В Калининском и Красногвардейском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Калининский район

В связи с производством работ по устройству въездов-выездов на Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста 16 ноября ограничивается движение транспорта по Свердловской набережной у Пискаревского проспекта.

Красногвардейский район

С 16 по 21 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по Опытной улице у Андреевской улицы (Пороховые).

Ранее сообщалось, что в Петербурге в пяти районах ограничат движение транспорта с 15 ноября.

Фото: Piter.TV