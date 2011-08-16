В Петербурге в пяти районах ограничат движение транспорта с 15 ноября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в пяти районах с 15 ноября.

В Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном и Пушкинском районах ограничат движение транспорта с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

В связи с производством работ по строительству газопровода с 15 по 22 ноября закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта, а также движение транспорта по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта.

Калининский район

В связи с производством работ по устройству въездов-выездов на Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста 15 ноября ограничивается движение транспорта по Свердловской набережной у Феодосийской улицы.

Приморский район

С 15 по 26 ноября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей закрывается движение транспорта по 2-й Никитинской улице от улицы Репищева до Главной улицы.

Курортный район

С 15 по 17 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по улице Пушкина в поселке Комарово от 1-й Дачной улицы до Морской улицы.

Пушкинский район

В связи с производством работ по строительству тепловой сети в Пушкине с 15 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года закрывается движение транспорта по Гусарской улице от Колокольного переулка до Саперной улицы., а также с 15 ноября по 15 декабря 2023 года закрывается движение транспорта по Саперной улице от Огородной улицы до Гусарской улицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 13 и 14 ноября.

Фото: Piter.TV