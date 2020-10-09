В Петербурге ограничат движение в двух районах с 13 и 14 ноября

В Василеостровском и Невском районах Петербурга ограничат движение для транспорта с 13 и 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Василеостровский район
С 13 ноября 2023 года по 14 января 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта у дома 56 по 11-й линии В.О.
Невский район
С 14 ноября по 23 декабря в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Октябрьской набережной и Народной улицы.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга ограничат движение транспорта с 11 ноября.
Фото: Piter.TV
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