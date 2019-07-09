Однако пропадают куницы и исчезли рябчики.

В Петербурге в два раза увеличилось количество белок и зайцев-беляков. Об этом сообщили специалист из "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Также службы фиксируют заметное сокращение загрязненного воздуха в регионе. Информацию подтвердили в Комитете по природопользованию.

В 2019 году выросло количество диких животных, которые мигрируют через Петербург. В частности, возросло количество лосей (с 40 особей до 53), белок (с 199 до 513) , лисиц (с 70 до 85) и зайцев (с 152 до 424). Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Эксперты отмечают, что наблюдается сокращение популяции местных куниц. В 2018 году их было 32 особи, а в 2019 - уже 17. Также с территории города пропали рябчики, хотя в 2018 году представители комитета насчитали шесть птиц.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцам рассказали, как защититься от бешенства.

Фото: Piter.tv

