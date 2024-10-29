В Петербурге в декабре пройдет чемпионат России по фигурному катанию

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. Местом проведения соревнований выбран спортивный комплекс "Юбилейный".
Согласно программе, в первый день турнира зрители смогут увидеть танцы на льду и короткие программы спортивных пар. На следующий день на лед выйдут одиночники с короткими программами.
20 декабря состоятся выступления пар и женщин с произвольными программами, а 21 декабря соревнования завершатся произвольным катанием мужчин. После финальных прокатов пройдут церемония награждения и показательные выступления.
В субботу, 20 декабря, Организаторы ожидают участие ведущих фигуристов страны, включая претендентов на попадание в состав сборной России для международных стартов следующего сезона.
Фото: freepik
